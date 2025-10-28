Рейтинг@Mail.ru
В России объявили в розыск наемника из Грузии, воюющего на стороне ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 28.10.2025
В России объявили в розыск наемника из Грузии, воюющего на стороне ВСУ
Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа, воюющий на стороне ВСУ, объявлен в розыск в РФ, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под... РИА Новости, 28.10.2025
В России объявили в розыск наемника из Грузии, воюющего на стороне ВСУ

Воюющего за ВСУ наемника из Грузии Парцваниа объявили в розыск в России

Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наемник из Грузии Гиорги Парцваниа, воюющий на стороне ВСУ, объявлен в розыск в РФ, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила прокуратура Москвы.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год наемник прибыл на территорию Украины и вступил в военизированное подразделение с целью противодействия представителям силовых структур ДНР и ЛНР. Кроме того, в конце февраля 2022 года он прибыл на территорию Украины и принимал участие в боевых действиях против ВС РФ до сентября 2025 года.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
20 февраля, 13:35
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего наемника из Грузии Гиорги Парцваниа. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве отметили, что Парцваниа обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное ношение взрывных устройств, совершенное организованной группой), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенная организованной группой).
Кроме того, по версии прокуратуры, в августе 2024 года Парцваниа с военнослужащими ВСУ незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Белгородской области и совершил нападение на село Пороз, сопровождавшееся незаконными проникновениями в домовладения, а также захватом и удержанием двоих мирных жителей.
Георгий Гелашвили - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
30 января, 10:57
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
