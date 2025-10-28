Набиуллина дала оценку ситуации в экономике

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина выступила на заседании комитетов Госдумы. Она оценила, по какому сценарию идет российская экономика, озвучила планы по ключевой ставке и рассказала о замороженных активах. Главное — в материале РИА Новости.

Об экономике

Председатель Центробанка уточнила, что ситуация развивается по контролируемому плану:

« "Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса". Эльвира Набиуллина глава ЦБ глава ЦБ

По ее словам, решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен, не допустив переохлаждения.

В пятницу Центробанк неожиданно снизил ее всего на 0,5 процента — до 16,5. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что значение уменьшат до 16, часть экспертов допускали его сохранение на прежнем уровне.

« "По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год". Эльвира Набиуллина глава ЦБ глава ЦБ

Набиуллина добавила, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении роста цен. Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, вероятнее всего, останутся высокими.

О заблокированных средствах

Значительную часть активов российских инвесторов с 2022 года уже разморозили:

« "Люди получили где-то половину средств разными способами. Но эта работа продолжается". Эльвира Набиуллина глава ЦБ глава ЦБ

Как подчеркивал президент Владимир Путин, необходимо "пройти по лезвию" — не подорвать макроэкономическую политику и не переохладить экономику. По его словам, в этом вопросе нужно понимать грань.