Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина дала оценку ситуации в экономике - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 28.10.2025 (обновлено: 16:05 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/nabiullina-2051101177.html
Набиуллина дала оценку ситуации в экономике
Набиуллина дала оценку ситуации в экономике - РИА Новости, 28.10.2025
Набиуллина дала оценку ситуации в экономике
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина выступила на заседании комитетов Госдумы. Она оценила, по какому сценарию идет российская экономика, озвучила планы по... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:01:00+03:00
2025-10-28T16:05:00+03:00
эльвира набиуллина
владимир путин
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:219:2596:1679_1920x0_80_0_0_fd842a2efaf8ab3c3146f1fda63d6fd5.jpg
https://ria.ru/20251016/siluanov-2048719994.html
https://ria.ru/20250926/ekonomika-2044695448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_c836a0ded35b1bdf557a3f0388fa2fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльвира набиуллина, владимир путин, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия

Набиуллина дала оценку ситуации в экономике

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина выступила на заседании комитетов Госдумы. Она оценила, по какому сценарию идет российская экономика, озвучила планы по ключевой ставке и рассказала о замороженных активах. Главное — в материале РИА Новости.

Об экономике

Председатель Центробанка уточнила, что ситуация развивается по контролируемому плану:
«
"Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ
По ее словам, решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен, не допустив переохлаждения.

В пятницу Центробанк неожиданно снизил ее всего на 0,5 процента — до 16,5. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что значение уменьшат до 16, часть экспертов допускали его сохранение на прежнем уровне.

«
"По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ
Набиуллина добавила, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении роста цен. Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, вероятнее всего, останутся высокими.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту
16 октября, 21:00

О заблокированных средствах

Значительную часть активов российских инвесторов с 2022 года уже разморозили:
«

"Люди получили где-то половину средств разными способами. Но эта работа продолжается".

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ
Как подчеркивал президент Владимир Путин, необходимо "пройти по лезвию" — не подорвать макроэкономическую политику и не переохладить экономику. По его словам, в этом вопросе нужно понимать грань.
Также он выразил уверенность, что властям удастся решить вопрос с поддержанием темпов роста экономики и одновременно минимальной инфляции.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Глава ВТБ рассказал, почему российская экономика оказалась устойчивой
26 сентября, 19:40
 
Эльвира НабиуллинаВладимир ПутинЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала