Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после повышения МРОТ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Это коснется не только тех, чья зарплата напрямую привязана к “минималке”, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
В этом случае зарплата вырастет автоматически, отметил он.
“Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства", — пояснил юрист.
Кроме этого, увеличится ряд социальных выплат. Это больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, которые рассчитываются, исходя из минимальной зарплаты. Вырастет размер соцвзносов, которые работодатели отчисляют за сотрудников, что отразится на их размере пенсии в будущем, заключил Виноградов.
