Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после повышения МРОТ - РИА Новости, 28.10.2025
03:15 28.10.2025
Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после повышения МРОТ
Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после повышения МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Это коснется не только тех, чья зарплата напрямую привязана к... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T03:15:00+03:00
2025-10-28T03:15:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
мрот
россия
россия
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), мрот, россия
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), МРОТ, Россия
Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после повышения МРОТ

Профессор Виноградов сообщил о повышении выплат по больничным и родам с 1 января

Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Это коснется не только тех, чья зарплата напрямую привязана к “минималке”, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
В этом случае зарплата вырастет автоматически, отметил он.
«
“Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства", — пояснил юрист.
Кроме этого, увеличится ряд социальных выплат. Это больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, которые рассчитываются, исходя из минимальной зарплаты. Вырастет размер соцвзносов, которые работодатели отчисляют за сотрудников, что отразится на их размере пенсии в будущем, заключил Виноградов.
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)МРОТРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
