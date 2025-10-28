Рейтинг@Mail.ru
Президент Мозамбика назвал Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 28.10.2025
03:33 28.10.2025
Президент Мозамбика назвал Россию стратегическим партнером
Президент Мозамбика назвал Россию стратегическим партнером
Президент Мозамбика назвал Россию стратегическим партнером
Мозамбик намерен укреплять сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Даниэль Шапу, назвав РФ... РИА Новости, 28.10.2025
Президент Мозамбика назвал Россию стратегическим партнером

Президент Мозамбика Шапу: страна хочет укреплять сотрудничество с Россией

Президент Мозамбика Даниэль Шапу
Президент Мозамбика Даниэль Шапу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Carlos Uqueio
Президент Мозамбика Даниэль Шапу . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Мозамбик намерен укреплять сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Даниэль Шапу, назвав РФ стратегическим партнером.
"У нас очень хорошее сотрудничество в этой сфере (обороны и безопасности), много мозамбикцев были обучены в России, и некоторые из них до сих пор состоят на службе. И мы поддерживаем эту работу с тем, чтобы это сотрудничество продолжалось для сохранения мира и безопасности", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности
22 июля, 14:34
Шапу отметил, что Мозамбик сталкивается с проблемой терроризма в провинции Кабу-Делгаду и ищет поддержки своих партнеров для борьбы с ним.
"Мы считаем, что Россия наш стратегический партнер. Только при наличии мира и безопасности мы сможем заниматься экономическим развитием страны. Так что это приоритет номер один", - заключил он.
Беднейшая провинция южноафриканской страны Кабо-Делгадо с 2017 года превратилась в средоточие радикальных исламистских группировок. Среди этих организаций – "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), вдохновленная одноименной сомалийской группировкой, имеющей тесные связи с "Аль-Каидой"*. В начале 2021 года боевики "Аш-Шабаба" за два дня установили полный контроль над Пальмой на севере провинции. Унесший жизни 4 тысяч человек конфликт также вызвал бегство порядка 80 тысяч мирных жителей, усугубив гуманитарный кризис в регионе.
Как сообщили в октябре в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), более 90 тысяч человек бежали из северных провинций Мозамбика с 22 сентября из-за роста числа нападений и насильственных действий исламских группировок.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Питч-сессия Россия-Африка. Бизнес на перекрестке возможностей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках
21 октября, 11:29
 
В миреРоссияМозамбикАль-КаидаООН
 
 
