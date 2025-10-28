Президент Мозамбика назвал Россию стратегическим партнером

ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Мозамбик намерен укреплять сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Даниэль Шапу, назвав РФ стратегическим партнером.

"Мы считаем, что Россия наш стратегический партнер. Только при наличии мира и безопасности мы сможем заниматься экономическим развитием страны. Так что это приоритет номер один", - заключил он.