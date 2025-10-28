https://ria.ru/20251028/mozambik-2051069261.html
Президент Мозамбика намерен посетить Россию
Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что намерен совершить визит в Россию, он, возможно, состоится в начале 2026 года.
Президент Мозамбика Шапу намерен посетить Россию в начале 2026 года
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что намерен совершить визит в Россию, он, возможно, состоится в начале 2026 года.
"Да, мы намерены посетить Россию
, потому что это страна, с которой у нас очень хорошие отношения дружбы. Я не могу пообещать, что это случится до конца этого года, потому что повестка загруженная как со стороны России, так и с нашей, но мы сделаем все для того, чтобы в 2026 году, может быть, даже к его началу, мы смогли посетить Россию", - сказал президент.
Он отметил, что состоявшийся в июле визит главы МИД Мозамбика
Марии Лукаш в Москву
"позволит нам начать подготовку этого визита, чтобы усилить наши отношения дружбы и сотрудничества".
"Так что в любой момент, как только позволят условия, через наши дипломатические каналы мы договоримся", - сказал он.
В ходе визита Лукаш в июле обсудила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
проблематику реформирования Совбеза ООН
, а также ситуацию вокруг Украины
и на Ближнем Востоке
, сообщали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Министры подтвердили настрой Москвы и Мапуту
на углубление доверительного политического диалога, а также координацию действий в решении актуальных международных и региональных проблем в рамках ООН и на других многосторонних площадках.
Также стороны рассмотрели задачи укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в различных областях, наращивания взаимодействия в гуманитарной и иных сферах, добавили в ведомстве.