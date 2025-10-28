Президент Мозамбика намерен посетить Россию

ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что намерен совершить визит в Россию, он, возможно, состоится в начале 2026 года.

"Да, мы намерены посетить Россию , потому что это страна, с которой у нас очень хорошие отношения дружбы. Я не могу пообещать, что это случится до конца этого года, потому что повестка загруженная как со стороны России, так и с нашей, но мы сделаем все для того, чтобы в 2026 году, может быть, даже к его началу, мы смогли посетить Россию", - сказал президент.

Он отметил, что состоявшийся в июле визит главы МИД Мозамбика Марии Лукаш в Москву "позволит нам начать подготовку этого визита, чтобы усилить наши отношения дружбы и сотрудничества".

"Так что в любой момент, как только позволят условия, через наши дипломатические каналы мы договоримся", - сказал он.

Министры подтвердили настрой Москвы и Мапуту на углубление доверительного политического диалога, а также координацию действий в решении актуальных международных и региональных проблем в рамках ООН и на других многосторонних площадках.