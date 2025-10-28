Рейтинг@Mail.ru
02:00 28.10.2025
Президент Мозамбика намерен посетить Россию
Президент Мозамбика намерен посетить Россию
Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что намерен совершить визит в Россию, он, возможно, состоится в начале 2026 года. РИА Новости, 28.10.2025
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что намерен совершить визит в Россию, он, возможно, состоится в начале 2026 года.
"Да, мы намерены посетить Россию, потому что это страна, с которой у нас очень хорошие отношения дружбы. Я не могу пообещать, что это случится до конца этого года, потому что повестка загруженная как со стороны России, так и с нашей, но мы сделаем все для того, чтобы в 2026 году, может быть, даже к его началу, мы смогли посетить Россию", - сказал президент.
Мозамбик - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Россия предложила Мозамбику подписать соглашение о безвизе
6 октября, 16:47
Он отметил, что состоявшийся в июле визит главы МИД Мозамбика Марии Лукаш в Москву "позволит нам начать подготовку этого визита, чтобы усилить наши отношения дружбы и сотрудничества".
"Так что в любой момент, как только позволят условия, через наши дипломатические каналы мы договоримся", - сказал он.
В ходе визита Лукаш в июле обсудила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проблематику реформирования Совбеза ООН, а также ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Министры подтвердили настрой Москвы и Мапуту на углубление доверительного политического диалога, а также координацию действий в решении актуальных международных и региональных проблем в рамках ООН и на других многосторонних площадках.
Также стороны рассмотрели задачи укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в различных областях, наращивания взаимодействия в гуманитарной и иных сферах, добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия рассмотрит обращения Мозамбика по обороноспособности
22 июля, 14:34
 
РоссияМозамбикМоскваСергей ЛавровООНВ мире
 
 
