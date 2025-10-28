Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 28.10.2025
21:09 28.10.2025
Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
москва
сергей собянин
Новости
ru-RU
происшествия, москва, сергей собянин
Происшествия, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем канале на платформе Max.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву
6 июля, 19:05
 
ПроисшествияМоскваСергей Собянин
 
 
