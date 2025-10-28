Рейтинг@Mail.ru
В Москве ликвидировали схему мошенников с онлайн-двойниками магазинов
17:13 28.10.2025
В Москве ликвидировали схему мошенников с онлайн-двойниками магазинов
В Москве ликвидировали схему мошенников с онлайн-двойниками магазинов
Схему мошенников с 30 онлайн-двойниками магазинов известных брендов ликвидировали полицейские на северо-западе Москвы, сообщил начальник управления информации и РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, москва, владимир васенин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Владимир Васенин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Схему мошенников с 30 онлайн-двойниками магазинов известных брендов ликвидировали полицейские на северо-западе Москвы, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
"На территории Северо-западного округа сотрудники подразделения (управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве - ред.) фактически выявили большую схему, когда было создано почти 30 магазинов-двойников различных известных брендов", - сказал он на пресс-конференции "Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты" в пресс-центре "Россия сегодня".
Васенин отметил, что злоумышленники построили схему на агрессивном маркетинге, за счет чего сайты-двойники выходили в топовые позиции при поиске.
"Благодаря действиям сотрудников подразделения экономической безопасности схему удалось фактически ликвидировать. Сейчас идет процесс привлечения к уголовной ответственности", - заключил Васенин.
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников
30 мая, 08:30
30 мая, 08:30
 
