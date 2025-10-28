Теперь это прозвучало официально: выступая в Минске на международной конференции по безопасности, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны НАТО и ЕС открыто готовятся к большой войне в Европе.

Создается специальная инфраструктура, подтягиваются к границам войска, развивается логистика, на полные обороты работает ВПК. Заключаются типичные предвоенные альянсы: Франция и Англия объединяют свои ядерные зонтики, Германия договорилась о военном сотрудничестве с Британией — причем также с учетом ядерного компонента.

Главной целью натовцев являются Россия и Белоруссия. Поэтому их пытаются изолировать, бойкотировать и лишить права голоса. Но точно так же альянс старается изолировать Китай и КНДР, окружив их по периметру "восточной НАТО".

С потрясающим лицемерием наши экс-партнеры объясняют свою агрессивность заботой о "безопасности". Но какую систему безопасности на континенте можно выстроить, если исключить из нее крупнейшие и могущественнейшие страны региона — Россию, Китай, Иран? Получится только "система опасности" — предельно неустойчивая структура, которая обречена взорваться большой войной.

Недонаполеонам стоит уже принять успокоительное, внимательно выслушать, что им говорит министр иностранных дел России и понять, что скрывается за его вежливыми формулировками.

"Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем". Читай: у нас есть все возможности, чтобы этого никогда не допустить.

"Безопасность будет либо всеобщей, либо ее не будет вовсе, и каждый будет сам за себя". Что ждет тех, кто пытается бросить вызов России, можно посмотреть на наглядном примере Украины. Германия, Франция, Британия хотят повторить ее судьбу?

"У нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии..." В переводе с дипломатического: единственным реальным гарантом безопасности европейских карликов сегодня является Россия. Это обеспечено и нашей географией, и ядерным потенциалом, и армией, и огромной сетью друзей и союзников по всему миру.

Безопасность для избранных построить невозможно — всегда найдется кто-нибудь еще более избранный и потребует для себя особых условий. Россия выступает за единый и неделимый подход к безопасности для всех стран Евразии.

Мы видим, что во многих странах Европы есть ответственные политики, которые мечтают исключительно о мирном развитии своих стран и нормальных отношениях с Россией. Слова Лаврова были в огромной степени обращены к ним — ведь с большей частью политических элит НАТО и ЕС осмысленный диалог сегодня невозможен.

Что же предлагает Москва — не элитам, а народам Европы? Общую единую систему безопасности всей Евразии с опорой на так хорошо зарекомендовавшие себя структуры ШОС и БРИКС. Бесконечные возможности беспрепятственного мирного развития, взаимовыгодной торговли и обмена технологиями — как альтернативу бешеной самоубийственной милитаризации.

Наша стратегическая цель — свободное дружественное процветание всей Евразии — не меняется с годами. Неслучайно Москва в прошлом предлагала обсудить возможность вступления России в НАТО. "Партнеры" этого не захотели, они желали состоять в ВИП-клубе избранных, и вот к чему это привело — тяжелейший украинский кризис, надорвавший экономику Европы, хорошо если не навсегда.

Теперь уже мы предлагаем европейцам нашу систему евразийской безопасности. Только представьте на секундочку — забыть про триллионные траты на милитаризацию, перестать каннибалить собственную экономику и ущемлять свои же интересы собственными же санкциями, избавиться от страха перед неизбежной войной. Всего этого можно добиться не в противостоянии, а в альянсе с Россией.