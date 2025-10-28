В Тюмени женщина отдала мошенникам более 21 миллиона рублей

ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Предпринимательница в Тюмени отдала курьеру более 21 миллиона рублей после звонка мошенника, который представился сотрудником ФСБ и предложил предотвратить спонсирование ВСУ и незаконное снятие денег, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
"Неизвестный, позвонив на сотовый телефон жительницы города Тюмени, представился сотрудником ФСБ и под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ и несанкционированного снятия денежных средств похитил у предпринимателя более 21 миллиона рублей, которые она передала наличными курьеру. Прокуратурой организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела о мошенничестве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом за минувшую неделю 48 жителей региона из-за действий телефонных и интернет-мошенников потеряли свыше 28 миллионов рублей.
Ранее губернатор Тюменской области сообщал, что за первое полугодие 2025 года жители региона из-за злоумышленников потеряли свыше 1,6 миллиарда рублей. Для защиты от них граждан в сентябре в регионе запустили сайт Стопмошенники72.рф с реальными историями пострадавших, схемами обмана и практическими советами по защите от таких действий. Проект реализован совместно с прокуратурой, управлением МВД России и отделением Банка России по Тюменской области.
