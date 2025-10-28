В Тюмени женщина отдала мошенникам более 21 миллиона рублей

ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Предпринимательница в Тюмени отдала курьеру более 21 миллиона рублей после звонка мошенника, который представился сотрудником ФСБ и предложил предотвратить спонсирование ВСУ и незаконное снятие денег, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.