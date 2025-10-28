https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051092687.html
МВД рассказало, как мошенники обманывают в "черную пятницу"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мошенники в "черную пятницу" копируют сайты крупных брендов, отправляют рассылки с фишинговыми ресурсами и проводят фейковые розыгрыши с оплатой налога или пошлины, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как рассказали в управлении, мошенники готовятся к ноябрьским распродажам и копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями ("Распродажа", "Скидки", "Black Friday Sale"), используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию низких цен.
"Поддельные интернет-магазины крупных брендов: сайты копируют дизайн официальных площадок, предлагают скидки до 90%, принимают оплату заранее. Фишинговые ресурсы: ссылки на "распродажи" приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети. Переход по ним ведёт на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также, как сообщили в управлении, мошенники используют якобы розыгрыши с оплатой налога или пошлины. Так, жертве сообщают о выигрыше крупного приза, но требуют "внести обязательный платёж".
"Звонки от поддельных курьеров: под видом уточнения адреса доставки мошенники просят продиктовать коды из SMS, чтобы получить доступ к банковским счетам или мессенджерам", - отметили правоохранители.