МВД рассказало, как мошенники обманывают в "черную пятницу"
08:53 28.10.2025
МВД рассказало, как мошенники обманывают в "черную пятницу"
МВД рассказало, как мошенники обманывают в "черную пятницу"
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051074120.html
2025
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МВД рассказало, как мошенники обманывают в "черную пятницу"

Пакет в руке покупательницы во время акции "Черная пятница
Пакет в руке покупательницы во время акции Черная пятница - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пакет в руке покупательницы во время акции "Черная пятница. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мошенники в "черную пятницу" копируют сайты крупных брендов, отправляют рассылки с фишинговыми ресурсами и проводят фейковые розыгрыши с оплатой налога или пошлины, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как рассказали в управлении, мошенники готовятся к ноябрьским распродажам и копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями ("Распродажа", "Скидки", "Black Friday Sale"), используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию низких цен.
"Поддельные интернет-магазины крупных брендов: сайты копируют дизайн официальных площадок, предлагают скидки до 90%, принимают оплату заранее. Фишинговые ресурсы: ссылки на "распродажи" приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети. Переход по ним ведёт на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также, как сообщили в управлении, мошенники используют якобы розыгрыши с оплатой налога или пошлины. Так, жертве сообщают о выигрыше крупного приза, но требуют "внести обязательный платёж".
"Звонки от поддельных курьеров: под видом уточнения адреса доставки мошенники просят продиктовать коды из SMS, чтобы получить доступ к банковским счетам или мессенджерам", - отметили правоохранители.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов
Вчера, 03:57
 
