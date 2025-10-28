Эксперт рассказал, как через QR-коды мошенники могут украсть данные жертвы

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Злоумышленники могут украсть данные жертвы через поддельный QR-код, а чтобы не попасться на их уловки, рекомендуется проверять адрес страницы перед переходом и осуществлять онлайн-оплату через официальные приложения банков, поделилась с РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

"Чтобы не стать жертвой такой цифровой ловушки, достаточно соблюдать несколько простых правил. Не сканируйте все подряд. Случайные коды со стен и листовок на столбах - не лучший источник ссылок. Проверяйте адрес перед переходом - большинство телефонов показывает адрес перед открытием. Будьте внимательны с оплатой. Для платежей лучше использовать официальные приложения. Проверяйте оригинальность. Убедитесь, что QR-код действительно напечатан, а не наклеен поверх другого", - сообщила она.

По ее словам, мошенники распечатывают свои QR-коды и наклеивают поверх оригинальных: на афишах, на парковочных местах, в кафе и других общественных местах. Выглядит все честно: логотип на месте, фон совпадает. Однако после сканирования, продолжает эксперт, жертва переходит на поддельный фишинговый сайт и вводит свои данные.

Еще одной мошеннической схемой с QR-кодом является скачивание приложений через код. Так, иногда QR-код может привести на страницу с предложением "обновить приложение" или "подтвердить данные" - в итоге на телефон скачивается вредоносная программа.