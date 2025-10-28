Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как через QR-коды мошенники могут украсть данные жертвы - РИА Новости, 28.10.2025
06:00 28.10.2025
Эксперт рассказал, как через QR-коды мошенники могут украсть данные жертвы
Эксперт рассказал, как через QR-коды мошенники могут украсть данные жертвы - РИА Новости, 28.10.2025
Эксперт рассказал, как через QR-коды мошенники могут украсть данные жертвы
Злоумышленники могут украсть данные жертвы через поддельный QR-код, а чтобы не попасться на их уловки, рекомендуется проверять адрес страницы перед переходом и... РИА Новости, 28.10.2025
технологии, происшествия
Технологии, Происшествия
Эксперт рассказал, как через QR-коды мошенники могут украсть данные жертвы

MWS Cloud: мошенники могут украсть данные жертвы через QR-коды

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Злоумышленники могут украсть данные жертвы через поддельный QR-код, а чтобы не попасться на их уловки, рекомендуется проверять адрес страницы перед переходом и осуществлять онлайн-оплату через официальные приложения банков, поделилась с РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
"Чтобы не стать жертвой такой цифровой ловушки, достаточно соблюдать несколько простых правил. Не сканируйте все подряд. Случайные коды со стен и листовок на столбах - не лучший источник ссылок. Проверяйте адрес перед переходом - большинство телефонов показывает адрес перед открытием. Будьте внимательны с оплатой. Для платежей лучше использовать официальные приложения. Проверяйте оригинальность. Убедитесь, что QR-код действительно напечатан, а не наклеен поверх другого", - сообщила она.
ТехнологииПроисшествия
 
 
