03:57 28.10.2025
Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов
Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов

Мошенники находят жертв в фан-клубах и похищают их деньги

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мошенники находят потенциальных жертв в фан-клубах актеров или музыкантов и под предлогом "свидания с кумиром" убеждают граждан оплатить перелет звезды, выяснило РИА Новости.
Мошенники на сайтах официальных фан-клубов находят себе жертв и связываются с ними, представляясь якобы ассистентом любимого артиста. Злоумышленники придумывают красивую историю, что кумир выбрал жертву среди множества поклонников и хочет пообщаться.
В дальнейшем в аферу вступает "звезда", переписка с которой может длиться в течение нескольких недель. Лжекумир заявляет фанату, что хочет встретиться вживую, после чего просит оплатить ему перелет.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
Вчера, 19:17
 
ПроисшествияМошенничествоРоссия
 
 
