Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов
Мошенники находят потенциальных жертв в фан-клубах актеров или музыкантов и под предлогом "свидания с кумиром" убеждают граждан оплатить перелет звезды,... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
мошенничество
россия
россия
происшествия, мошенничество, россия
Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мошенники находят потенциальных жертв в фан-клубах актеров или музыкантов и под предлогом "свидания с кумиром" убеждают граждан оплатить перелет звезды, выяснило РИА Новости.
Мошенники на сайтах официальных фан-клубов находят себе жертв и связываются с ними, представляясь якобы ассистентом любимого артиста. Злоумышленники придумывают красивую историю, что кумир выбрал жертву среди множества поклонников и хочет пообщаться.
В дальнейшем в аферу вступает "звезда", переписка с которой может длиться в течение нескольких недель. Лжекумир заявляет фанату, что хочет встретиться вживую, после чего просит оплатить ему перелет.