Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мошенники находят потенциальных жертв в фан-клубах актеров или музыкантов и под предлогом "свидания с кумиром" убеждают граждан оплатить перелет звезды, выяснило РИА Новости.

Мошенники на сайтах официальных фан-клубов находят себе жертв и связываются с ними, представляясь якобы ассистентом любимого артиста. Злоумышленники придумывают красивую историю, что кумир выбрал жертву среди множества поклонников и хочет пообщаться.