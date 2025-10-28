Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского
28.10.2025
Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского
Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского
происшествия
россия
москва
одинцовский район
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
россия
москва
одинцовский район
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
происшествия, россия, москва, одинцовский район, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд
Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского

Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества экс-директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Апелляционная инстанция оставила решение без изменения", - сказано в материалах. Таким образом, суд отклонил жалобу его защиты.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Суд конфисковал в доход государства деньги, квартиру и машины Иванова
1 июля, 15:56
Ранее суд изъял в доход государства земельный участок площадью почти 30 соток в Одинцовском районе Подмосковья и дом площадью 674,2 квадратного метра, три нежилых помещения в Москве, семь автомобилей, часть которых была зарегистрирована на номинальных владельцев, и наличные деньги в рублях и валюте, изъятые при обыске.
В документах указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. Суд посчитал задекларированные доходы Храновского и его супруги и пришел к выводу, что они не могли накопить на такое имущество.
"Ответчики осуществляли расходы, связанные с приобретением иного имущества, приобретением предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, что исключало возможность накопления и аккумулирования ими денежных средств", - указано в материалах.
О разоблачении группировки из чиновников Минэкономразвития и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова
10 марта, 03:32
Храновский - фигурант дела бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Также на скамье подсудимых находятся его брат Юрий Кайшев и экс-гендиректор молочного комбината Константин Сухарев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ранее Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество Кайшева и его родственников, в том числе Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий "Елизавета - Минеральные воды", агрофирму "Село им. Г. В. Кайшева" и другие объекты недвижимости.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-мэра Вологды
1 августа, 18:10
 
