Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества экс-директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Апелляционная инстанция оставила решение без изменения", - сказано в материалах. Таким образом, суд отклонил жалобу его защиты.

Ранее суд изъял в доход государства земельный участок площадью почти 30 соток в Одинцовском районе Подмосковья и дом площадью 674,2 квадратного метра, три нежилых помещения в Москве , семь автомобилей, часть которых была зарегистрирована на номинальных владельцев, и наличные деньги в рублях и валюте, изъятые при обыске.

В документах указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. Суд посчитал задекларированные доходы Храновского и его супруги и пришел к выводу, что они не могли накопить на такое имущество.

"Ответчики осуществляли расходы, связанные с приобретением иного имущества, приобретением предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, что исключало возможность накопления и аккумулирования ими денежных средств", - указано в материалах.

О разоблачении группировки из чиновников Минэкономразвития и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России : по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа.

Храновский - фигурант дела бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Также на скамье подсудимых находятся его брат Юрий Кайшев и экс-гендиректор молочного комбината Константин Сухарев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).