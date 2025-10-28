Молдавию втягивают в НАТО вопреки воле народа, заявили в комитете "Победа"

КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Молдавию втягивают в НАТО вопреки воле народа и ее нейтральному статусу, власти страны оправдывают это тем, что таким образом ведут республику к миру, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.