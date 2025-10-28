КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Молдавию втягивают в НАТО вопреки воле народа и ее нейтральному статусу, власти страны оправдывают это тем, что таким образом ведут республику к миру, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Втягивание нейтральной Молдавии в Североатлантический блок происходит вопреки воле молдавского народа и имеет только одну задачу: милитаризировать территорию страны и не на словах, а на деле превратить граждан в расходный материал под названием "пушечное мясо", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, это не связано с "лживыми обещаниями про нападение на Одессу через аэропорт Кишинева".
"Это системное втягивание страны в агрессивный военно-политический блок. Правда, режим Санду утверждает, что это должно привести нашу страну к миру", - отметил Петрович.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.