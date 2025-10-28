В Молдавии считают, что премьеру придется принимать непопулярные решения

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Новый премьер Молдавии неизбежно столкнется с необходимостью принятия непопулярных решений и сокращения социальных выплат, поэтому власти выбрали Александра Мунтяну, чтобы переложить на него всю ответственность, считает депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.

Президент Молдавии Майя Санду в пятницу по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались.

Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Мунтяну выступит перед парламентом Молдавии 31 октября. Там он официально представит программу правления будущего правительства.

"Сейчас на посту премьера нужен человек, который рассчитается с долгами и примет непопулярнейшие законы. Я думаю, что это продажа госсобственности и урезание всех социальных затрат, у нас ведь горит меморандум с МВФ , и страшно смотреть, что будет в том меморандуме. Будут на корню резать все эти "щедрые" компенсации на газ, на свет, урезать пенсии", - заявил Цырдя в эфире телеканала "Первый в Молдове".

Он убежден, что власти решили выбрать Мунтяну в качестве человека, который разбирается в экономике, "которого не жалко, и которому есть куда сбежать".

"Мунтяну нужен был еще и чтобы убрать экс-премьера Дорина Речана , потому что он стал укреплять вертикаль власти, подчинил себе силовиков… Речан выполнил те задачи, которые перед ним ставились: он на 80% разрушил оппозицию, разрушил оппозиционные СМИ и много чего уничтожил, установил в стране полицейскую диктатуру, установил вертикаль власти, раздавил инакомыслие, установив тотальную цензуру", - отметил Цырдя.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.