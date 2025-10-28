Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии считают, что премьеру придется принимать непопулярные решения
28.10.2025
В Молдавии считают, что премьеру придется принимать непопулярные решения
В Молдавии считают, что премьеру придется принимать непопулярные решения
Новый премьер Молдавии неизбежно столкнется с необходимостью принятия непопулярных решений и сокращения социальных выплат, поэтому власти выбрали Александра... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:32:00+03:00
2025-10-28T16:32:00+03:00
В Молдавии считают, что премьеру придется принимать непопулярные решения

Депутат Цырдя: новому премьеру Молдавии придется принимать непопулярные решения

Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Новый премьер Молдавии неизбежно столкнется с необходимостью принятия непопулярных решений и сокращения социальных выплат, поэтому власти выбрали Александра Мунтяну, чтобы переложить на него всю ответственность, считает депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Президент Молдавии Майя Санду в пятницу по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались.
Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Мунтяну выступит перед парламентом Молдавии 31 октября. Там он официально представит программу правления будущего правительства.
"Сейчас на посту премьера нужен человек, который рассчитается с долгами и примет непопулярнейшие законы. Я думаю, что это продажа госсобственности и урезание всех социальных затрат, у нас ведь горит меморандум с МВФ, и страшно смотреть, что будет в том меморандуме. Будут на корню резать все эти "щедрые" компенсации на газ, на свет, урезать пенсии", - заявил Цырдя в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он убежден, что власти решили выбрать Мунтяну в качестве человека, который разбирается в экономике, "которого не жалко, и которому есть куда сбежать".
"Мунтяну нужен был еще и чтобы убрать экс-премьера Дорина Речана, потому что он стал укреплять вертикаль власти, подчинил себе силовиков… Речан выполнил те задачи, которые перед ним ставились: он на 80% разрушил оппозицию, разрушил оппозиционные СМИ и много чего уничтожил, установил в стране полицейскую диктатуру, установил вертикаль власти, раздавил инакомыслие, установив тотальную цензуру", - отметил Цырдя.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
