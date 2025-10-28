В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушила конституцию, когда выдвинула Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.

Президент Молдавии Майя Санду в минувшую пятницу по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Мунтяну должен будет представить свою новую команду кабмина.

"Майя Санду совершила три серьёзных промаха, граничащих с уголовным кодексом. Первый промах: она выдвинула свою кандидатуру (Александра Мунтяну – ред..) на пост премьер-министра до начала заседания парламента, что является грубым нарушением конституции. Второй промах: она пошла на консультации с партиями, которые она сама и ПДС ранее называли "бандитскими" и "прокремлёвскими", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.

Третий промах президента, по словам депутата, заявления Санду о том, что 8–10% голосов на референдуме и выборах президента и парламента были куплены.

"Фактически она признала, что выборы были сфальсифицированы. Итак, мы имеем абсурдную ситуацию: президент, избранный путём мошеннических выборов, консультируется с парламентом, также избранным путём мошеннических выборов", - констатировал Цырдя.

После референдума о евроинтеграции и первого тура выборов президента в 2024 году Санду бездоказательно заявила, что 300 тысяч голосов было куплено (что составляет около 10% общего числа избирателей). Комментируя парламентские выборы, прошедшие в октябре этого года, Санду вновь заявила, что были случаи покупки голосов, но уже не озвучивала точные цифры.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.