Bloomberg узнал, почему Моди не поехал на саммит АСЕАН
17:26 28.10.2025 (обновлено: 22:43 28.10.2025)
Bloomberg узнал, почему Моди не поехал на саммит АСЕАН
Bloomberg узнал, почему Моди не поехал на саммит АСЕАН - РИА Новости, 28.10.2025
Bloomberg узнал, почему Моди не поехал на саммит АСЕАН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поехал на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, чтобы избежать встречи с президентом США... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:26:00+03:00
2025-10-28T22:43:00+03:00
в мире
индия
пакистан
сша
дональд трамп
нарендра моди
большая двадцатка
индия
пакистан
сша
2025
в мире, индия, пакистан, сша, дональд трамп, нарендра моди, большая двадцатка
В мире, Индия, Пакистан, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Большая двадцатка
Bloomberg узнал, почему Моди не поехал на саммит АСЕАН

Bloomberg: Моди не поехал на саммит АСЕАН, чтобы избежать встречи с Трампом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поехал на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом и возможного обсуждения с ним вопросов, связанных с Пакистаном, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа проходила 26-28 октября. Моди принимал участие в мероприятиях саммита в онлайн-формате.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ рассказали, почему Белый дом недоволен Моди
4 сентября, 14:01
"Моди воздержался от участия в саммите региональных лидеров в Малайзии, чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом и возможного разговора о Пакистане. Моди опасался, что Трамп будет повторять свои утверждения о том, что он выступил посредником в прекращении огня между Индией и Пакистаном после четырехдневного вооруженного конфликта в мае... Индия последовательно отрицает вмешательство Трампа", - передает агентство во вторник.
По словам собеседников агентства, команда премьера не видела никаких четких результатов возможной двусторонней встречи с президентом США в Малайзии, а один из источников указал, что телефонный разговор между лидерами на прошлой неделе не оправдал ожиданий Нью-Дели.
По словам источников, Моди ведет кампанию для своей партии перед важными выборами в индийском штате Бихар, которые начинаются на следующей неделе, и не хотел рисковать встречей с Трампом, которая могла оказаться неловкой для премьера. Источники подчеркнули, что любые комментарии Трампа, особенно о Пакистане, могли быть использованы соперниками Моди на выборах и ухудшить шансы его партии на голосовании, передает агентство.
Источники отметили, что премьер Индии планирует посетить саммит G20 в южно-африканском Йоханнесбурге в ноябре, где может встретиться с другими лидерами. Собеседники агентства не исключили возможности встречи Моди с Трампом в ближайшие месяцы, если торговые переговоры между двумя странами продвинутся.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Премьер-министр Малайзии заявил, что не боится США
Вчера, 14:36
Ранее Трамп заявил, что помог урегулировать эскалацию между Индией и Пакистаном, возникшую в мае после нападения группы террористов на туристов в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Заявления Трампа вызвали напряженность в отношениях США и Индии. Официальный Нью-Дели отрицает чье-либо посредничество в урегулировании ситуации с Пакистаном, отмечая, что подобные вопросы решаются на двусторонней основе.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с Пахалгамом в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в том, что исламская республика связана с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" в Пакистане. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
11 октября, 08:00
 
В миреИндияПакистанСШАДональд ТрампНарендра МодиБольшая двадцатка
 
 
