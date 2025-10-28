Рейтинг@Mail.ru
"Похитители Зеленского". Журналист раскрыл тревожную ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 28.10.2025 (обновлено: 23:03 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/mobilizatsiya-2051339839.html
"Похитители Зеленского". Журналист раскрыл тревожную ситуацию на Украине
"Похитители Зеленского". Журналист раскрыл тревожную ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.10.2025
"Похитители Зеленского". Журналист раскрыл тревожную ситуацию на Украине
На Украине процветает насилие, а полиция бездействует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя видео принудительной мобилизации в одном из РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:02:00+03:00
2025-10-28T23:03:00+03:00
в мире
украина
киев
дмитрий лубинец
чей боуз
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976343806_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_392a7381facbf7bc852a97668d1e07d8.jpg
https://ria.ru/20251028/zelenskiy-2051329646.html
https://ria.ru/20251028/zelenskiy-2051239260.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976343806_229:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d01245d083167287ae7d6bceb6d7a29b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дмитрий лубинец, чей боуз, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Лубинец, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Похитители Зеленского". Журналист раскрыл тревожную ситуацию на Украине

Боуз: на Украине процветает силовая мобилизация, полиция бездействует

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На Украине процветает насилие, а полиция бездействует, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя видео принудительной мобилизации в одном из украинских городов.
"Прямо под носом у двух полицейских, которые не спешат что-либо делать, похитители Зеленского [сотрудники ТЦК – прим. ред.] избивают парня и увозят его на фронт", — обрушился с критикой он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На Западе раскрыли главные препятствия для достижения мира на Украине
Вчера, 20:59
Боуз также заявил, что такое поведение сотрудников ТЦК подрывает западную финансовую помощь Киеву, так как обличает, за какую "свободу" платят европейцы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Пора остановиться". Новое заявление Зеленского разозлило французов
Вчера, 16:32
 
В миреУкраинаКиевДмитрий ЛубинецЧей БоузВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала