Митрополит Тихон поразился отношению участников СВО к противнику

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Председатель Патриаршего совета Русской православной церкви по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что не слышал от российских воинов слов ненависти к противнику, по его словам, это вселяет надежду, что раны войны будут залечены, а цели СВО – достигнуты.

"Когда я общался с нашими воинами, в том числе ранеными, оставшимися без ног, без рук, меня поражала одна удивительная вещь. Ни от одного (из них – ред.) я не слышал ни слова ненависти к противнику, который навязан нам сегодня и которого мы никогда бы не хотели иметь противником. Это вселяет надежду, что и цели специальной военной операции будут достигнуты, и эти страшные раны (войны – ред.) тоже будут залечены. Ответственность на плечах наших воинов необычайная, историческая в этом контексте", - сказал митрополит Тихон журналистам после пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, то, что сейчас происходит, – это "тяжелейшее преодоление ситуации, когда нас втянули в войну, которой не хотелось никогда".

"Мы понимаем всю опасность и трагедийность этой навязанной войны. Быть может, эта ситуация - одна из самых сложных в истории России , потому что война идет между своими: своими и теми своими, которые считают своих чужими. Вот это преодолеть, это каким-то образом исцелить - необычайно важно. И исцеление от этой битвы будет очень нелегким, но совершенно необходимым", - подчеркнул иерарх.

Он отметил, что Россия на Украине стремится к победе именно над нацистским режимом.

"Дай Бог всем сил, мужества, мудрости и понимания, что нам нужна победа не над украинцами, а над нацистским режимом, над той кошмарной фантасмагорией ненависти, которая, к сожалению, царит вот уже больше десяти лет на древних землях Святой Руси. А торжество над нашими братьями, - хотя мы расходимся с ними сейчас очень жестко и нас, к сожалению, разделяет кровь, - торжества этого не будет. Нам нужна Божья победа мира, милосердия, победа братьев над самими собой - исправление всех тех страшных умственных искажений, которые так поразили часть нашего общего Отечества", - пояснил Тихон.