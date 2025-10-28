Митрополит Тихон поразился отношению участников СВО к противнику

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Председатель Патриаршего совета Русской православной церкви по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что не слышал от российских воинов слов ненависти к противнику, по его словам, это вселяет надежду, что раны войны будут залечены, а цели СВО – достигнуты.
"Когда я общался с нашими воинами, в том числе ранеными, оставшимися без ног, без рук, меня поражала одна удивительная вещь. Ни от одного (из них – ред.) я не слышал ни слова ненависти к противнику, который навязан нам сегодня и которого мы никогда бы не хотели иметь противником. Это вселяет надежду, что и цели специальной военной операции будут достигнуты, и эти страшные раны (войны – ред.) тоже будут залечены. Ответственность на плечах наших воинов необычайная, историческая в этом контексте", - сказал митрополит Тихон журналистам после пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, то, что сейчас происходит, – это "тяжелейшее преодоление ситуации, когда нас втянули в войну, которой не хотелось никогда".
"Мы понимаем всю опасность и трагедийность этой навязанной войны. Быть может, эта ситуация - одна из самых сложных в истории России, потому что война идет между своими: своими и теми своими, которые считают своих чужими. Вот это преодолеть, это каким-то образом исцелить - необычайно важно. И исцеление от этой битвы будет очень нелегким, но совершенно необходимым", - подчеркнул иерарх.
Он отметил, что Россия на Украине стремится к победе именно над нацистским режимом.
"Дай Бог всем сил, мужества, мудрости и понимания, что нам нужна победа не над украинцами, а над нацистским режимом, над той кошмарной фантасмагорией ненависти, которая, к сожалению, царит вот уже больше десяти лет на древних землях Святой Руси. А торжество над нашими братьями, - хотя мы расходимся с ними сейчас очень жестко и нас, к сожалению, разделяет кровь, - торжества этого не будет. Нам нужна Божья победа мира, милосердия, победа братьев над самими собой - исправление всех тех страшных умственных искажений, которые так поразили часть нашего общего Отечества", - пояснил Тихон.
Во вторник митрополит Тихон принял участие в пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной выставке "Великая Победа. Россия – моя история", которая будет работать в столичном "Манеже" с 4 ноября по 8 декабря 2025 года. На ней покажут более 700 экспонатов: это уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, а также частных коллекций.
Выставку организовали Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, министерство культуры Российской Федерации, министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное архивное агентство, правительство Москвы, Государственный архив Российской Федерации, Государственный Русский музей, Фонд "Моя история", исторические парки "Россия-Моя история".
