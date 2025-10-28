Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило средства на оснащение больниц Курской области
Хорошие новости
 
10:15 28.10.2025 (обновлено: 16:19 28.10.2025)
Правительство выделило средства на оснащение больниц Курской области
Правительство выделило средства на оснащение больниц Курской области
Правительство выделило средства на оснащение больниц Курской области
На дооснащение медицинских учреждений в Курской области выделили более 700 миллионов рублей, сообщили в правительстве. РИА Новости, 28.10.2025
курская область
россия
михаил мишустин
общество
хорошие новости
курская область
россия
курская область, россия, михаил мишустин, общество
Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Общество, Хорошие новости
Правительство выделило средства на оснащение больниц Курской области

Правительство выделило 700 млн руб на оснащение больниц в Курской области

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На дооснащение медицинских учреждений в Курской области выделили более 700 миллионов рублей, сообщили в правительстве.
"Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
На эти деньги предполагается купить примерно 500 медицинских изделий для 20 учреждений: областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых.
В частности, речь идет об аппаратах УЗИ, КТ, устройствах для сердечно-легочной реанимации, системе для проведения микрохирургических операций на глазах.
Как отмечал Мишустин, это позволит расширить возможность оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество в приграничных городах и селах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Правительство утвердило экономический план развития Арктики
27 октября, 10:26
 
Хорошие новостиКурская областьРоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
