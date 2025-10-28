https://ria.ru/20251028/mishustin-2051103681.html
Правительство выделило средства на оснащение больниц Курской области
На дооснащение медицинских учреждений в Курской области выделили более 700 миллионов рублей, сообщили в правительстве. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:15:00+03:00
2025-10-28T10:15:00+03:00
2025-10-28T16:19:00+03:00
курская область
россия
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На дооснащение медицинских учреждений в Курской области выделили более 700 миллионов рублей, сообщили в правительстве.
"Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области
на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", — говорится в релизе.
На эти деньги предполагается купить примерно 500 медицинских изделий для 20 учреждений: областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых.
В частности, речь идет об аппаратах УЗИ, КТ, устройствах для сердечно-легочной реанимации, системе для проведения микрохирургических операций на глазах.
Как отмечал Мишустин, это позволит расширить возможность оказания медицинской помощи, повысить ее доступность и качество в приграничных городах и селах.