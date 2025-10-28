Правительство выделило средства на оснащение больниц Курской области

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На дооснащение медицинских учреждений в Курской области выделили более 700 миллионов рублей, сообщили в правительстве.

"Более 700 миллионов рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин ", — говорится в релизе.

На эти деньги предполагается купить примерно 500 медицинских изделий для 20 учреждений: областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых.

В частности, речь идет об аппаратах УЗИ, КТ, устройствах для сердечно-легочной реанимации, системе для проведения микрохирургических операций на глазах.