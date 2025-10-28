Бывший замначальника тыла Росгвардии получил девять лет колонии

Рейтинг@Mail.ru
15:47 28.10.2025 (обновлено: 17:37 28.10.2025)
Бывший замначальник тыла Росгвардии Мирза Мирзаев получил девять лет колонии по делу о взяточничестве, заявила Главная военная прокуратура. РИА Новости, 28.10.2025
Мирза Мирзаев
Мирза Мирзаев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший замначальник тыла Росгвардии Мирза Мирзаев получил девять лет колонии по делу о взяточничестве, заявила Главная военная прокуратура.
"Он признан виновным по части шестой статьи 290 УК. <...> Суд приговорил Мирзаева к наказанию в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишения права в течение пяти лет занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций", — говорится в сообщении.

Также Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд взыскал с генерал-майора запаса сумму полученной им взятки.
В суде установили, что с августа 2023-го по июль 2024 года Мирзаев получил более 140 миллионов рублей от руководства коммерческой организации — исполнителя крупного госконтракта на поставку быстровозводимых зданий для нужд ведомства.
Фигурант обещал гендиректору строительной компании покровительство, беспрепятственное авансирование и приемку поставленной продукции, освобождение от штрафных санкций при невыполнении или несоблюдении условий контракта. Также он угрожал препятствиями в приемке и оплате работ, а также внесением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков в случае, если он не получит вознаграждение.
Дела в отношении посредников находятся на рассмотрении в суде, давшего взятку освободили от уголовной ответственности.
