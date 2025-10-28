Рейтинг@Mail.ru
Региональные сервисы включат в перечень "белых сайтов", сообщил Моор - РИА Новости, 28.10.2025
21:08 28.10.2025
Региональные сервисы включат в перечень "белых сайтов", сообщил Моор
Региональные сервисы включат в перечень "белых сайтов", сообщил Моор
Региональные сервисы включат в перечень "белых сайтов", сообщил Моор

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Минцифры России готовит так называемый перечень "белых сайтов", которые будут работать в условиях ограничения мобильной связи, в него войдут и региональные сервисы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии.
"Сейчас в Минцифры готовят так называемый перечень "белых сайтов", то есть сервисов, которые будут работать даже в условиях ограничения мобильной связи, мобильного интернета. В том числе в нем все регионы, и Тюменская область заявила свои региональные сервисы. И все это сейчас технически реализуется, апробируется, и со временем, даже в условиях тотального ограничения, эти сайты будут работать", - сообщил Моор.
В числе сайтов, которые будут работать в условиях ограничений, Моор, в частности, назвал соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисы Яндекса, национальной мессенджер МАХ, госуслуги, сайт правительства РФ, администрации президента и основные отечественные маркетплейсы. Из региональных он упомянул сервисы, обеспечивающие работу скорой помощи, общественного транспорта, доступ к областным сайтам.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
