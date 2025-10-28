Региональные сервисы включат в перечень "белых сайтов", сообщил Моор

ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Минцифры России готовит так называемый перечень "белых сайтов", которые будут работать в условиях ограничения мобильной связи, в него войдут и региональные сервисы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии.