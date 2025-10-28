В МИД Белоруссии назвали условия, при которых Минск готов к диалогу с ЕС

МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с ЕС при условии уважения к власти в Минске, возвращения к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества и снятия санкций.
"Мы готовы к диалогу", - сказал Рыженков на Минской международной конференции по евразийской безопасности, выступая на тематическом мероприятии в ее рамках по теме миграции.
Однако, подчеркнул он, должны быть соблюдены ряд условий. "Это уважение к той власти, которая сегодня уважается белорусским народом и обладает всей полнотой власти (в стране – ред.), может принимать решения и добиваться их последующей реализации… Это возвращение со стороны ЕС ко всем имевшимся механизмам сотрудничества в области противодействия нелегальной миграции… Наши соседи сегодня расторгли все соглашения – между пограничниками, между таможенниками… Ну и, конечно, санкции - снятие ограничений", - сказал министр.