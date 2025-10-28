В МИД Белоруссии назвали условия, при которых Минск готов к диалогу с ЕС

МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с ЕС при условии уважения к власти в Минске, возвращения к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества и снятия санкций.