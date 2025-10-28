Рейтинг@Mail.ru
В МИД Белоруссии назвали условия, при которых Минск готов к диалогу с ЕС - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/minsk-2051303672.html
В МИД Белоруссии назвали условия, при которых Минск готов к диалогу с ЕС
В МИД Белоруссии назвали условия, при которых Минск готов к диалогу с ЕС - РИА Новости, 28.10.2025
В МИД Белоруссии назвали условия, при которых Минск готов к диалогу с ЕС
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с ЕС при условии уважения к власти в Минске, возвращения к разорванным соглашениям в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:55:00+03:00
2025-10-28T18:55:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
максим рыженков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_0:125:3212:1931_1920x0_80_0_0_ef3029879137a570f47f4845ab59da59.jpg
https://ria.ru/20251028/bezopasnost-2051294097.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021998830_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_c90a52b0de9b71cb3b70d2d32c18158b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, максим рыженков, евросоюз
В мире, Минск, Белоруссия, Максим Рыженков, Евросоюз
В МИД Белоруссии назвали условия, при которых Минск готов к диалогу с ЕС

Рыженков: Минск готов к диалогу с ЕС при соблюдении ряда условий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с ЕС при условии уважения к власти в Минске, возвращения к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества и снятия санкций.
"Мы готовы к диалогу", - сказал Рыженков на Минской международной конференции по евразийской безопасности, выступая на тематическом мероприятии в ее рамках по теме миграции.
Однако, подчеркнул он, должны быть соблюдены ряд условий. "Это уважение к той власти, которая сегодня уважается белорусским народом и обладает всей полнотой власти (в стране – ред.), может принимать решения и добиваться их последующей реализации… Это возвращение со стороны ЕС ко всем имевшимся механизмам сотрудничества в области противодействия нелегальной миграции… Наши соседи сегодня расторгли все соглашения – между пограничниками, между таможенниками… Ну и, конечно, санкции - снятие ограничений", - сказал министр.
Максим Рыженков и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности
Вчера, 18:30
 
В миреМинскБелоруссияМаксим РыженковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала