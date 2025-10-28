Глава МИД Белоруссии рассказал об отношениях с Евросоюзом

МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что сейчас у Минска с ЕС не такие отношения, чтобы республика решала проблемы Евросоюза с миграцией, предложил менять ситуацию.

"Разве у нас сегодня с Европейским союзом такое сотрудничество, чтобы мы видели ( ЕС – ред.) как партнера, для которого мы должны сделать все, чтобы решить его вопросы?.. разве у нас есть какие-то элементы экономического сотрудничества, тарифные преференции?", - сказал Рыженков на Минской международной конференции по евразийской безопасности, говоря о проблеме нелегальной миграции в ЕС.

Наоборот, по его словам, в ЕС перекрыты традиционные логистические маршруты для белорусских грузов, разорваны соглашения о сотрудничестве в области противодействия нелегальной миграции.