Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии рассказал об отношениях с Евросоюзом - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/minsk-2051303311.html
Глава МИД Белоруссии рассказал об отношениях с Евросоюзом
Глава МИД Белоруссии рассказал об отношениях с Евросоюзом - РИА Новости, 28.10.2025
Глава МИД Белоруссии рассказал об отношениях с Евросоюзом
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что сейчас у Минска с ЕС не такие отношения, чтобы республика решала проблемы Евросоюза с миграцией, предложил... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:53:00+03:00
2025-10-28T18:53:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
максим рыженков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955845480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85419434ceddda5c3ce537384b5afeb2.jpg
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050075732.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955845480_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_e3cd1b10f55542c6a3b17c0f174c9e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, максим рыженков, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Максим Рыженков, Евросоюз
Глава МИД Белоруссии рассказал об отношениях с Евросоюзом

Рыженков: у Минска с ЕС не те отношения, чтобы решать его проблемы с миграцией

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что сейчас у Минска с ЕС не такие отношения, чтобы республика решала проблемы Евросоюза с миграцией, предложил менять ситуацию.
"Разве у нас сегодня с Европейским союзом такое сотрудничество, чтобы мы видели (ЕС – ред.) как партнера, для которого мы должны сделать все, чтобы решить его вопросы?.. разве у нас есть какие-то элементы экономического сотрудничества, тарифные преференции?", - сказал Рыженков на Минской международной конференции по евразийской безопасности, говоря о проблеме нелегальной миграции в ЕС.
Наоборот, по его словам, в ЕС перекрыты традиционные логистические маршруты для белорусских грузов, разорваны соглашения о сотрудничестве в области противодействия нелегальной миграции.
"Давайте восстанавливать все, что способствует нормальному отношению друг к другу", - призвал министр.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение
26 октября, 08:00
 
В миреБелоруссияМинскМаксим РыженковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала