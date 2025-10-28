https://ria.ru/20251028/minsk-2051303311.html
Глава МИД Белоруссии рассказал об отношениях с Евросоюзом
2025-10-28T18:53:00+03:00
2025-10-28T18:53:00+03:00
2025-10-28T18:53:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
максим рыженков
евросоюз
белоруссия
минск
Новости
ru-RU
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что сейчас у Минска с ЕС не такие отношения, чтобы республика решала проблемы Евросоюза с миграцией, предложил менять ситуацию.
"Разве у нас сегодня с Европейским союзом такое сотрудничество, чтобы мы видели (ЕС
– ред.) как партнера, для которого мы должны сделать все, чтобы решить его вопросы?.. разве у нас есть какие-то элементы экономического сотрудничества, тарифные преференции?", - сказал Рыженков
на Минской международной конференции по евразийской безопасности, говоря о проблеме нелегальной миграции в ЕС.
Наоборот, по его словам, в ЕС перекрыты традиционные логистические маршруты для белорусских грузов, разорваны соглашения о сотрудничестве в области противодействия нелегальной миграции.
"Давайте восстанавливать все, что способствует нормальному отношению друг к другу", - призвал министр.