ВС России предотвратили две попытки деблокирования группировки ВСУ
ВС России предотвратили две попытки деблокирования группировки ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
ВС России предотвратили две попытки деблокирования группировки ВСУ
Украинские войска дважды предприняли попытку деблокирования окруженной группировки со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области, сообщило... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:52:00+03:00
2025-10-28T12:52:00+03:00
2025-10-28T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
россия
харьковская область
Новости
ru-RU
