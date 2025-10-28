Рейтинг@Mail.ru
ВС России предотвратили две попытки деблокирования группировки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 28.10.2025 (обновлено: 12:53 28.10.2025)
ВС России предотвратили две попытки деблокирования группировки ВСУ
ВС России предотвратили две попытки деблокирования группировки ВСУ
Украинские войска дважды предприняли попытку деблокирования окруженной группировки со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области, сообщило... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область
ВС России предотвратили две попытки деблокирования группировки ВСУ

ВС России предотвратили две попытки деблокирования ВСУ со стороны Нечволодовки

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды предприняли попытку деблокирования окруженной группировки со стороны населенного пункта Нечволодовка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Предотвращены две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны населенного пункта Нечволодовка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине Безопасность Россия Харьковская область
 
 
