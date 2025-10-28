https://ria.ru/20251028/mid-2051074818.html
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС - РИА Новости, 28.10.2025
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС
Российско-американские контакты на полях предстоящего саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не прорабатывались, но... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T04:18:00+03:00
2025-10-28T04:18:00+03:00
2025-10-28T04:18:00+03:00
в мире
южная корея
россия
алексей оверчук
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251028/ates-2051073473.html
https://ria.ru/20250502/ates-2014651259.html
южная корея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, россия, алексей оверчук, большая двадцатка
В мире, Южная Корея, Россия, Алексей Оверчук, Большая двадцатка
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС
Бердыев: контакты России и США на саммите АТЭС не прорабатывались
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российско-американские контакты на полях предстоящего саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не прорабатывались, но это не означает, что они не возникнут, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук
.
"Что касается контактов с американской стороной, то пока, насколько мне известно, они по дипломатическим каналам не прорабатывались. Однако это не означает, что они не возникнут. Как вы, наверное, наблюдаете, американо-российское общение перестает восприниматься как некая аномалия", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Он отметил, что в рамках АТЭС российская сторона неформально обсуждает с американской отдельные вопросы в экспертном ключе. Это идет форуму исключительно на пользу, считает дипломат.