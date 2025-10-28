В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российско-американские контакты на полях предстоящего саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не прорабатывались, но это не означает, что они не возникнут, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук

"Что касается контактов с американской стороной, то пока, насколько мне известно, они по дипломатическим каналам не прорабатывались. Однако это не означает, что они не возникнут. Как вы, наверное, наблюдаете, американо-российское общение перестает восприниматься как некая аномалия", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.