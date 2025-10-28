Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС - РИА Новости, 28.10.2025
04:18 28.10.2025
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС - РИА Новости, 28.10.2025
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС
в мире, южная корея, россия, алексей оверчук, большая двадцатка
В мире, Южная Корея, Россия, Алексей Оверчук, Большая двадцатка
В МИД оценили возможность контактов России и США на саммите АТЭС

Бердыев: контакты России и США на саммите АТЭС не прорабатывались

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российско-американские контакты на полях предстоящего саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не прорабатывались, но это не означает, что они не возникнут, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия изучает возможность принять мероприятия АТЭС, заявил посол
03:40
"Что касается контактов с американской стороной, то пока, насколько мне известно, они по дипломатическим каналам не прорабатывались. Однако это не означает, что они не возникнут. Как вы, наверное, наблюдаете, американо-российское общение перестает восприниматься как некая аномалия", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Он отметил, что в рамках АТЭС российская сторона неформально обсуждает с американской отдельные вопросы в экспертном ключе. Это идет форуму исключительно на пользу, считает дипломат.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Сеул пообещал не ограничивать участие России в саммите АТЭС, заявил Бердыев
2 мая, 09:20
 
В миреЮжная КореяРоссияАлексей ОверчукБольшая двадцатка
 
 
