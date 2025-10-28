Меркель набросилась на Мерца, пишут СМИ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости . Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, пишет газета Bild. В статье отмечается, что это произошло на публичном чтении ее мемуаров "Свобода" в Бонне. По мнению издания, хотя она прямо не упоминала Мерца, ее высказывания прозвучали как критика его действий и заявлений.

Так, Меркель призвала не называть миграционный кризис во время ее нахождения у власти "притоком мигрантов", подчеркнув, что в таких ситуациях "в людях нужно всегда видеть отдельные личности". Кроме того, она заявила, что политические деятели должны "быть добросовестными и умеренными в тональности".