Меркель набросилась на Мерца, пишут СМИ
11:57 28.10.2025 (обновлено: 11:58 28.10.2025)
Меркель набросилась на Мерца, пишут СМИ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, пишет газета Bild. В статье отмечается, что это произошло на публичном
в мире
германия
фридрих мерц
ангела меркель
в мире, германия, фридрих мерц, ангела меркель
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, пишет газета Bild.

В статье отмечается, что это произошло на публичном чтении ее мемуаров "Свобода" в Бонне. По мнению издания, хотя она прямо не упоминала Мерца, ее высказывания прозвучали как критика его действий и заявлений.
Так, Меркель призвала не называть миграционный кризис во время ее нахождения у власти "притоком мигрантов", подчеркнув, что в таких ситуациях "в людях нужно всегда видеть отдельные личности". Кроме того, она заявила, что политические деятели должны "быть добросовестными и умеренными в тональности".
"Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы", — сказала Меркель, прочитав отрывок из своей книги.

В октябре Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, но, по его мнению, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее на вопрос, что он имел в виду, Мерц посоветовал интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям. Тем не менее высказывание канцлера об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало осуждение как со стороны оппозиционных политических партий и представителей общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
В миреГерманияФридрих МерцАнгела Меркель
 
 
