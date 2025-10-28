Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина
14:24 28.10.2025
На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина
На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина
На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина
Европейским лидерам, призывающим бить по России, стоит помнить, что у них нет средств защиты от новейших российских ракет, написал в соцсети X член финской...
На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина

Мема: у ЕС нет средств защиты от новейших российских ракет

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европейским лидерам, призывающим бить по России, стоит помнить, что у них нет средств защиты от новейших российских ракет, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

"Слишком многие лидеры ЕС призывают к нанесению ударов по Москве. <...> Позвольте мне также напомнить им, что у нас нет средств для защиты европейских городов от новейших российских ракет", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина
Вчера, 10:10
Политик назвал поведение европейского руководства безумным и напомнил про заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности ЕС сражаться, и как премьер Польши Дональда Туска выступил за удары по российским объектам в Европе.

Кроме того, он отметил слова главы Финляндии о том, что Хельсинки надеется на поставку Украине ракет Tomahawk.

Президент Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Орбан рассказал о новом чудо-оружии ЕС против России
Вчера, 11:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
