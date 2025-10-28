На Западе испугались призывов лидеров ЕС после заявления Путина

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европейским лидерам, призывающим бить по России, стоит помнить, что у них нет средств защиты от новейших российских ракет, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Слишком многие лидеры ЕС призывают к нанесению ударов по Москве. <...> Позвольте мне также напомнить им, что у нас нет средств для защиты европейских городов от новейших российских ракет", — говорится в публикации.
Политик назвал поведение европейского руководства безумным и напомнил про заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности ЕС сражаться, и как премьер Польши Дональда Туска выступил за удары по российским объектам в Европе.
Кроме того, он отметил слова главы Финляндии о том, что Хельсинки надеется на поставку Украине ракет Tomahawk.
Президент Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.
