Политик назвал поведение европейского руководства безумным и напомнил про заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности ЕС сражаться, и как премьер Польши Дональда Туска выступил за удары по российским объектам в Европе.



Кроме того, он отметил слова главы Финляндии о том, что Хельсинки надеется на поставку Украине ракет Tomahawk.



Президент Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.