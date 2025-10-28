Медведев оценил работу волонтеров в Курской области

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Волонтеры работают в приграничных районах Курской области зачастую с риском для жизни, их труд заслуживает самой высокой оценки, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.