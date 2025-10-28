Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области - РИА Новости, 28.10.2025
17:49 28.10.2025
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области - РИА Новости, 28.10.2025
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области
Волонтеры работают в приграничных районах Курской области зачастую с риском для жизни, их труд заслуживает самой высокой оценки, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 28.10.2025
общество, курская область, россия, дмитрий медведев
Общество, Курская область, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области

Медведев: труд волонтеров в Курской области заслуживает высокой оценки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Волонтеры работают в приграничных районах Курской области зачастую с риском для жизни, их труд заслуживает самой высокой оценки, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев посетил Курскую область, где побывал в центре помощи курянам, и пообщался с активистами волонтерского лагеря "Курский рубеж".
"Всё, что вы делали и делаете зачастую с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки", - подчеркнул председатель "Единой России" на встрече с волонтерами.
