Медведев оценил работу волонтеров в Курской области
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области - РИА Новости, 28.10.2025
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области
Волонтеры работают в приграничных районах Курской области зачастую с риском для жизни, их труд заслуживает самой высокой оценки, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 28.10.2025
общество
курская область
россия
дмитрий медведев
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области
Медведев: труд волонтеров в Курской области заслуживает высокой оценки