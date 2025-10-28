https://ria.ru/20251028/matkapital-2051069442.html
В Госдуме назвали размер маткапитала при рождении первого ребенка
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Размер материнского капитала при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В 2025 году на первого ребенка можно получить выплату в размере 690 266 рублей, если он родился или был усыновлен после 1 января 2020 года.
"Согласно проекту бюджета (Социального фонда РФ
- ред.), при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году", - сказала Буцкая
.
Размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году может составить 766 693,3 рублей, а в 2028 году - 797 361,03 рублей, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
ранее сообщал, что средствами материнского капитала по планам ведомства в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в 2025 году.
Госдума
22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.