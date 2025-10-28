Рейтинг@Mail.ru
Маск сравнил "Грокипедию" и "Википедию" - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 28.10.2025 (обновлено: 08:48 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/mask-2051082760.html
Маск сравнил "Грокипедию" и "Википедию"
Маск сравнил "Грокипедию" и "Википедию" - РИА Новости, 28.10.2025
Маск сравнил "Грокипедию" и "Википедию"
Американский предприниматель Илон Маск считает, что даже ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создала его ИИ-компания xAI, лучше онлайн-энциклопедии... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:21:00+03:00
2025-10-28T08:48:00+03:00
технологии
илон маск
чарли кирк
wikipedia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg
https://ria.ru/20251023/mask-2050122916.html
https://ria.ru/20241224/mask-1990974283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78a5777661aed765d41148cb84b19b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, чарли кирк, wikipedia
Технологии, Илон Маск, Чарли Кирк, Wikipedia
Маск сравнил "Грокипедию" и "Википедию"

Маск заявил, что даже ранняя версия "Грокипедии" лучше "Википедии"

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что даже ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создала его ИИ-компания xAI, лучше онлайн-энциклопедии "Википедия", при этом миллиардер сообщил в соцсети Х о разработке улучшенной версии нового ресурса.
Во вторник xAI запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию". По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ
23 октября, 16:51
"Грокипедия" версии 0.1 уже доступна. Версия 1.0 будет в десять раз лучше, но, на мой взгляд, даже версия 0.1 лучше "Википедии", - написал Маск.
Он добавил, что ресурс является полностью общедоступным, поэтому любой может бесплатно пользоваться им в любых целях.
Маск 11 сентября поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения, что консервативный активист Чарли Кирк был "белым националистом". 30 сентября предприниматель заявил, что xAI перепишет "Википедию", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он уточнил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Маск снова предложил переименовать "Википедию"
24 декабря 2024, 12:09
 
ТехнологииИлон МаскЧарли КиркWikipedia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала