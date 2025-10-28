Маск сравнил "Грокипедию" и "Википедию"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что даже ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создала его ИИ-компания xAI, лучше онлайн-энциклопедии "Википедия", при этом миллиардер сообщил в соцсети Х о разработке улучшенной версии нового ресурса.
Во вторник xAI запустила альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию". По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. На главной странице "Грокипедии" есть строка поиска, куда пользователи могут вводить свои запросы.
"Грокипедия" версии 0.1 уже доступна. Версия 1.0 будет в десять раз лучше, но, на мой взгляд, даже версия 0.1 лучше "Википедии", - написал Маск.
Он добавил, что ресурс является полностью общедоступным, поэтому любой может бесплатно пользоваться им в любых целях.
Маск 11 сентября поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" из-за появившегося там утверждения, что консервативный активист Чарли Кирк был "белым националистом". 30 сентября предприниматель заявил, что xAI перепишет "Википедию", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он уточнил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
