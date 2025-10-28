https://ria.ru/20251028/malajzija-2051152645.html
Премьер Малайзии заявил о готовности вступить в БРИКС "уже завтра"
Премьер Малайзии заявил о готовности вступить в БРИКС "уже завтра"
Малайзия готова присоединиться к БРИКС "уже завтра", заявил РИА Новости премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. РИА Новости, 28.10.2025
2025
Премьер Малайзии заявил о готовности вступить в БРИКС "уже завтра"
