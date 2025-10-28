Рейтинг@Mail.ru
12:52 28.10.2025 (обновлено: 13:18 28.10.2025)
Премьер Малайзии заявил о готовности вступить в БРИКС "уже завтра"
Премьер Малайзии заявил о готовности вступить в БРИКС "уже завтра"
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт — РИА Новости. Малайзия готова присоединиться к БРИКС "уже завтра", заявил РИА Новости премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
"Да, конечно, мы все еще хотим присоединиться (к БРИКС - ред.)… Если нас примут завтра, мы вступим уже завтра", - заявил Анвар Ибрагим агентству на полях саммита в АСЕАН.
Бразилия предоставит Малайзии поддержку в вступлении в БРИКС
27 октября, 07:27
 
