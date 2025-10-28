https://ria.ru/20251028/lvov-2051327778.html
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*
Разработчик и директор украинской фирмы, производившей наземных роботов для батальона "Азов"* и украинской погранслужбы, Богдан Змий погиб в ДТП во Львовской... РИА Новости, 28.10.2025
львовская область
в мире
украина
львовская область, в мире, украина
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*
