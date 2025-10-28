Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*
20:38 28.10.2025
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"* - РИА Новости, 28.10.2025
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*
Разработчик и директор украинской фирмы, производившей наземных роботов для батальона "Азов"* и украинской погранслужбы, Богдан Змий погиб в ДТП во Львовской... РИА Новости, 28.10.2025
Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*

Разработчик роботов для "Азова" Змий погиб в ДТП во Львовской области

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Разработчик и директор украинской фирмы, производившей наземных роботов для батальона "Азов"* и украинской погранслужбы, Богдан Змий погиб в ДТП во Львовской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Во Львовской области в результате ДТП скончался инженер, разработчик и директор фирмы по производству наземных роботизированных комплексов Богдан Змий. Контора Змия производила наземных роботов для "Азова"*, государственной погранслужбы и других украинских подразделений", - сказал собеседник агентства.
К комментариях под некрологами многие пишут, что его могли убить фирмы-конкуренты, отметил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
