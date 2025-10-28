Во Львовской области погиб разработчик роботов для "Азова"*

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Разработчик и директор украинской фирмы, производившей наземных роботов для батальона "Азов"* и украинской погранслужбы, Богдан Змий погиб в ДТП во Львовской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.