Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске
16:45 28.10.2025
Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске
Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске - РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 28.10.2025
в мире, белоруссия, россия, венгрия, сергей лавров, александр лукашенко, петер сийярто
Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске

Лукашенко пообщался с Лавровым на полях Минской конференции по безопасности

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Видеофрагмент, как Лукашенко жмёт руки и кратко общается с высокопоставленными гостями форума, опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
В частности, глава белорусского государства подошел к Лаврову и главе МИД Венгрии Петеру Сийярто.
"Не против, если я его (Лаврова - ред.) оторву на минуту? Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые", - сказал Лукашенко, обращаясь к венгерскому министру и уводя в сторону Лаврова.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
