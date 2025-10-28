https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051243670.html
Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске
Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:45:00+03:00
