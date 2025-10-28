Лукашенко оценил договор Москвы и Минска о гарантиях безопасности

"Подписанный в прошлом году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные. Для защиты! Еще раз подчеркиваю: этот шаг носит сугубо оборонительный характер и сделан в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице 28-29 октября.