Лукашенко оценил договор Москвы и Минска о гарантиях безопасности

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Меры, предусмотренные Договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Белоруссии и России, носят сугубо оборонительный характер и соответствуют международному праву, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Подписанный в прошлом году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные. Для защиты! Еще раз подчеркиваю: этот шаг носит сугубо оборонительный характер и сделан в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице 28-29 октября.