Рейтинг@Mail.ru
Европа не готова к реалистичным переговорам, считает Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051132643.html
Европа не готова к реалистичным переговорам, считает Лукашенко
Европа не готова к реалистичным переговорам, считает Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2025
Европа не готова к реалистичным переговорам, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что в Европе не готовы к реалистичным... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:07:00+03:00
2025-10-28T12:07:00+03:00
в мире
белоруссия
европа
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350086_0:38:665:412_1920x0_80_0_0_e0e95581e51b5a0391bc1ac45e52c781.jpg
https://ria.ru/20251028/granitsa-2051123152.html
белоруссия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350086_33:0:633:450_1920x0_80_0_0_4ca8fc2348b826a909f492eb2efe1088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, европа, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Европа, Россия, Александр Лукашенко
Европа не готова к реалистичным переговорам, считает Лукашенко

Лукашенко: Европа не готова к реалистичному разговору с Минском

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что в Европе не готовы к реалистичным переговорам с Минском.
"Сейчас к реалистичному разговору с Минском в Европе, похоже, еще не готовы. Не видят у нас переговорных позиций, которые есть у ряда других стран, вроде природных богатств. Но у нас есть здравый смысл, выдержка, еще ресурс стратегического положения, способность быть мостом, как это было всегда, между Западом и Востоком", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что у белорусов свой менталитет, своя культура, свой исторический этап развития общества.
"Идеологической, как и любой другой агрессии, мы не приемлем. А напряженные внешние условия вы же нам и создали, еще и подрывную деятельность ведут… А потом кричат: "Диктатура, Путин, Лукашенко - соагрессоры". Переживем… Если стратегически нацелены на нормальное сосуществование, не старайтесь переделать нас, а мы не будем вас", - отметил Лукашенко.
Первая Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла 26 октября 2023 года, а вторая - 31 октября – 1 ноября 2024 года. Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко напомнил, кто пострадал от закрытия границы Польши и Белоруссии
Вчера, 11:28
 
В миреБелоруссияЕвропаРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала