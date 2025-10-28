Европа не готова к реалистичным переговорам, считает Лукашенко

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что в Европе не готовы к реалистичным переговорам с Минском.

"Сейчас к реалистичному разговору с Минском в Европе, похоже, еще не готовы. Не видят у нас переговорных позиций, которые есть у ряда других стран, вроде природных богатств. Но у нас есть здравый смысл, выдержка, еще ресурс стратегического положения, способность быть мостом, как это было всегда, между Западом и Востоком", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что у белорусов свой менталитет, своя культура, свой исторический этап развития общества.

"Идеологической, как и любой другой агрессии, мы не приемлем. А напряженные внешние условия вы же нам и создали, еще и подрывную деятельность ведут… А потом кричат: "Диктатура, Путин, Лукашенко - соагрессоры". Переживем… Если стратегически нацелены на нормальное сосуществование, не старайтесь переделать нас, а мы не будем вас", - отметил Лукашенко.