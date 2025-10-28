https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051132502.html
Лукашенко обвинил Запад в подрывной деятельности против России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад ведет подрывную деятельность против Белоруссии и РФ, рисуя из беглой оппозиции якобы законную... РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко обвинил Запад в подрывной деятельности против России
Лукашенко обвинил Запад в подрывной деятельности против России и Белоруссии