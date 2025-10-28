https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051131623.html
Лукашенко отказался спасать ЕС от мигрантов
Лукашенко отказался спасать ЕС от мигрантов
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не видит причин, по которым Белоруссия должна защищать Европу от мигрантов. РИА Новости, 28.10.2025
В мире, Белоруссия, Европа, Германия, Александр Лукашенко, Ангела Меркель
Лукашенко отказался спасать ЕС от мигрантов
Лукашенко не увидел причин защищать ЕС от мигрантов
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не видит причин, по которым Белоруссия должна защищать Европу от мигрантов.
"Хочу задать вопрос. Назовите мне хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать Европейский Союз, Европу от мигрантов. Ну почему? Во-первых, в условиях всеобъемлющего санкционного давления у нас нет ни лишних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы тех, кто эти санкции ввел", - заявил Лукашенко, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, страну душат санкциями и говорят: "защищайте нас".
"Но мы были честны. Как только ввели санкции и разорвали с нами отношения по вопросам миграции, я им честно и открыто сказал: "все, ребята, мы ловить здесь никого не будем и защищать не будем". Нет, мы не будем помогать никому. Люди найдут свою дорогу сами туда, куда их позвали", - сказал президент.
По его словам, во-вторых, вся инфраструктура, все проекты приграничного сотрудничества были в одностороннем порядке свернуты западными соседями.
"В-третьих, на Западе их (мигрантов) туда позвали. Помните заявление второй экономики мира или какой там, третьей? (Экс-канцлер ФРГ - ред.) Ангела Меркель - "приезжайте, некому работать". Ну так они к вам приехали", - сказал Лукашенко.