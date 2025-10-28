Лукашенко назвал условие для приостановки размещения "Орешника"

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Минск может приостановить размещение ракетного комплекса "Орешник", если в Европе готовы на аналогичные шаги, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Размещение этого оружия в Белоруссии — не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" приостановятся", — сказал он на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лукашенко отметил, что некоторые европейские страны уже объявили о планах развернуть ракетные комплексы средней дальности.
"Шесть лет назад я предложил <…> разработать многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе — сделать ее открытой для присоединения всех заинтересованных государств. К сожалению, предложение Белоруссии просто не захотели услышать", — пояснил президент.
По его словам, некоторые страны ЕС рассчитывают решить свои проблемы переводом экономики на военные рельсы. Политик предупредил их о катастрофических последствиях и призвал остановить гонку вооружений.
Лукашенко добавил, что в Европе не готовы к реалистичным переговорам с Минском, а Белоруссии и России не нужна эскалация напряженности.
"Орешник" в Белоруссии
В конце 2024-го белорусский лидер попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.
В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию, скорее всего, закроют в этом году, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.