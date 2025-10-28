Рейтинг@Mail.ru
28.10.2025
11:52 28.10.2025
Лукашенко призвал Запад выбирать разрядку, а не эскалацию ситуации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал западные страны выбирать разрядку, а не эскалацию. РИА Новости, 28.10.2025
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал западные страны выбирать разрядку, а не эскалацию.
"Где же пресловутая западная рациональность? Неужели там не понимают, что контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия несоизмеримо выгоднее и дешевле, чем гонка в вооружении. Исторический выбор простой - разрядка или эскалация. Поэтому, давайте сразу выбирать разрядку. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше будет и для нас, и для будущих поколений", - заявил Лукашенко в ходе участия в III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала