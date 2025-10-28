Лукашенко призвал остановить гонку вооружений

«

"Уважаемые друзья, нам нужен диалог. Нельзя смотреть друг на друга через прицел автомата. Ни в коем случае нельзя, надо всегда разговаривать. Когда не разговариваем, война ближе. Нам нужен этот диалог. Нам нужно остановить гонку вооружений. Мы все говорим: "Нет-нет, мы не будем в нее втянуты". Но мы уже давно втянулись в эту гонку вооружений. И видя, какой сегодня мир, государства последние деньги будут тратить, чтобы обеспечить свою безопасность", - заявил белорусский лидер.