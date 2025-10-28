Лукашенко призвал остановить гонку вооружений

МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности призвал остановить в мире гонку вооружений.
"Уважаемые друзья, нам нужен диалог. Нельзя смотреть друг на друга через прицел автомата. Ни в коем случае нельзя, надо всегда разговаривать. Когда не разговариваем, война ближе. Нам нужен этот диалог. Нам нужно остановить гонку вооружений. Мы все говорим: "Нет-нет, мы не будем в нее втянуты". Но мы уже давно втянулись в эту гонку вооружений. И видя, какой сегодня мир, государства последние деньги будут тратить, чтобы обеспечить свою безопасность", - заявил белорусский лидер.
Первая Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла 26 октября 2023 года, а вторая - 31 октября – 1 ноября 2024 года. Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.
