ЕС готовит общество к мысли о неизбежности войны, заявил Лукашенко

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил о милитаризации и агрессивной риторике соседних стран ЕС, подчеркнув, что, так они готовят общество к мысли о неизбежности войны.
"Если соседние страны стремятся так нарастить свой военный потенциал, чтобы он многократно превосходил твой собственный, и не стесняются в агрессивной риторике. Вопрос: зачем? У меня только один ответ: к сожалению, чтобы общество больше привыкало к мысли о войне", - сказал Лукашенко.
Первая Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла 26 октября 2023 года, а вторая - 31 октября – 1 ноября 2024 года. Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.