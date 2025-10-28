ЕС готовит общество к мысли о неизбежности войны, заявил Лукашенко

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил о милитаризации и агрессивной риторике соседних стран ЕС, подчеркнув, что, так они готовят общество к мысли о неизбежности войны.