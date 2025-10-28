https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051127900.html
Лукашенко прокомментировал размещение в Белоруссии комплекса "Орешник"
Лукашенко прокомментировал размещение в Белоруссии комплекса "Орешник"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности. РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко прокомментировал размещение в Белоруссии комплекса "Орешник"
Лукашенко: размещение "Орешника" в Белоруссии не несет агрессивности