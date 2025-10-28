https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051125598.html
Лукашенко призвал объединяться странам, которым Запад грозит санкциями
Лукашенко призвал объединяться странам, которым Запад грозит санкциями - РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко призвал объединяться странам, которым Запад грозит санкциями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны, которым грозят санкции и военные действия со стороны Запада, должны солидаризоваться. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:36:00+03:00
2025-10-28T11:36:00+03:00
2025-10-28T11:36:00+03:00
в мире
белоруссия
индия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20251028/svo-2051076238.html
белоруссия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, индия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Индия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал объединяться странам, которым Запад грозит санкциями
Лукашенко призвал к объединению стран, которым Запад угрожает санкциями