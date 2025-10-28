Минск извинится, если виноват в инциденте с метеозондами, заявил Лукашенко

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если действительно виноват в инциденте с метеозондами с контрабандой в Литве.
На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено. Литовская сторона обосновывала приостановление пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
"Если виноват - надо всегда извиняться. Если мы будем убеждены, что мы виноваты - нас убедят в этом, пробуют сейчас убедить, мы публично готовы это обсуждать - мы извинимся, это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, то надо решать вопрос там", - заявил Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности, комментируя ситуацию с метеозондами.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.