11:35 28.10.2025 (обновлено: 12:34 28.10.2025)
Минск извинится, если виноват в инциденте с метеозондами, заявил Лукашенко
Минск извинится, если виноват в инциденте с метеозондами, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если действительно виноват в инциденте с метеозондами с контрабандой в Литве. РИА Новости, 28.10.2025
в мире, белоруссия, минск, литва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Литва, Александр Лукашенко
Минск извинится, если виноват в инциденте с метеозондами, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск готов извиниться, если будет виноват в инциденте с метеозондами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если действительно виноват в инциденте с метеозондами с контрабандой в Литве.
На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено. Литовская сторона обосновывала приостановление пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
"Если виноват - надо всегда извиняться. Если мы будем убеждены, что мы виноваты - нас убедят в этом, пробуют сейчас убедить, мы публично готовы это обсуждать - мы извинимся, это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, то надо решать вопрос там", - заявил Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности, комментируя ситуацию с метеозондами.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Глава МИД Белоруссии назвал ситуацию с метеозондами в Литве провокацией
27 октября, 15:41
 
В миреБелоруссияМинскЛитваАлександр Лукашенко
 
 
