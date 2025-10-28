https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051123678.html
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем - РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что позиция США по украинскому конфликту является постановкой. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:30:00+03:00
2025-10-28T11:30:00+03:00
2025-10-28T11:30:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350088_47:84:624:408_1920x0_80_0_0_83c47fe98e3624158c835b9116c24ba2.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050724792.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350088_93:90:574:450_1920x0_80_0_0_6b4fac15707f4420e8ad6b4d2bc58788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем
Лукашенко назвал позицию США по Украине разыгрываемым спектаклем