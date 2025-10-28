Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем - РИА Новости, 28.10.2025
11:30 28.10.2025
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем - РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что позиция США по украинскому конфликту является постановкой. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал позицию США по украинскому конфликту спектаклем

Лукашенко назвал позицию США по Украине разыгрываемым спектаклем

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что позиция США по украинскому конфликту является постановкой.
"Очень боюсь, что позиция американцев по отношению к украинскому конфликту - это тоже разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят", - заявил Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.
В миреБелоруссияСШААлександр Лукашенко
 
 
