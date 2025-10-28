https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051123480.html
Лукашенко выразил надежду на долгосрочное решение конфликта в Газе
Лукашенко выразил надежду на долгосрочное решение конфликта в Газе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что решения конфликтов в секторе Газа и между Азербайджаном и Арменией будут долгосрочными. РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко выразил надежду на долгосрочное решение конфликта в Газе
