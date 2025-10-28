Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко выразил надежду на долгосрочное решение конфликта в Газе - РИА Новости, 28.10.2025
11:29 28.10.2025
Лукашенко выразил надежду на долгосрочное решение конфликта в Газе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что решения конфликтов в секторе Газа и между Азербайджаном и Арменией будут долгосрочными. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
белоруссия
азербайджан
армения
александр лукашенко
сектор газа
Лукашенко выразил надежду на долгосрочное решение конфликта в Газе

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что решения конфликтов в секторе Газа и между Азербайджаном и Арменией будут долгосрочными.
"За последнее время удалось выйти на развязки, я очень надеюсь - долгосрочные, по нескольким застарелым конфликтам... Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение. Остановилась двухлетняя война в Газе. Это только начало. Но, надеемся, хорошее начало", - заявил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.
