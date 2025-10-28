Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы - РИА Новости, 28.10.2025
11:24 28.10.2025
Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал воровством и бандитизмом намерения Запада использовать в своих целях замороженные российские золотовалютные... РИА Новости, 28.10.2025
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
белоруссия
россия
белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы

Лукашенко назвал намерения Запада использовать российские активы бандитизмом

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал воровством и бандитизмом намерения Запада использовать в своих целях замороженные российские золотовалютные резервы (ЗВР) за рубежом.
"Уже дошли до воровства - возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии, еще кого-то. Но они же (Запад - ред.) всегда были за то, чтобы мы золотовалютные резервы хранили где? Если у нас дома ЗВР - это не ЗВР, надо обязательно куда-то вывезти в первоклассные банки, в солидные государства. Вывезли. И что? Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что международное право "уже давно рассыпалось". "Бандитизм и воровство - на это надо как-то реагировать", - отметил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
