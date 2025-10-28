Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал воровством и бандитизмом намерения Запада использовать в своих целях замороженные российские золотовалютные резервы (ЗВР) за рубежом.

Президент Белоруссии заявил, что международное право "уже давно рассыпалось". "Бандитизм и воровство - на это надо как-то реагировать", - отметил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.