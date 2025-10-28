https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051121715.html
Лукашенко назвал политику Запада прямой дорогой к самоизоляции
Политика незаконных санкций и разделительных линий Запада является прямой дорогой к самоизоляции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко назвал политику Запада прямой дорогой к самоизоляции
