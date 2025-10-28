Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал политику Запада прямой дорогой к самоизоляции - РИА Новости, 28.10.2025
11:24 28.10.2025
Лукашенко назвал политику Запада прямой дорогой к самоизоляции
Лукашенко назвал политику Запада прямой дорогой к самоизоляции - РИА Новости, 28.10.2025
Лукашенко назвал политику Запада прямой дорогой к самоизоляции
Политика незаконных санкций и разделительных линий Запада является прямой дорогой к самоизоляции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
белоруссия
александр лукашенко
белоруссия
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал политику Запада прямой дорогой к самоизоляции

Лукашенко назвал политику незаконных санкций Запада дорогой к самоизоляции

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Политика незаконных санкций и разделительных линий Запада является прямой дорогой к самоизоляции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. А кто не прогнется - того изолируют. Только они не хотят понять и принять сегодняшнюю реальность. Их политика незаконных санкций и новых разделительных линий, будь то идеологические барьеры, закрытие границы, неба - это прямая дорога к самоизоляции от того мира, к которому мы все стремимся",- заявил Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Боевая работа артиллерийского расчета
"Убивают всех". На Западе оценили элитные подразделения ВСУ
Вчера, 04:38
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
