Лукашенко резко высказался о закрытии Литвой границы с Белоруссией

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границы Литвы в преддверии третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности является "безумной аферой".
На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено. Литовская сторона обосновывала приостановление пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
«
"Не все сегодня должны были добраться до Минска, именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдный", - заявил Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности, комментируя ситуацию с метеозондами.
Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.