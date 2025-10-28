Лукашенко резко высказался о закрытии Литвой границы с Белоруссией

«

"Не все сегодня должны были добраться до Минска, именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдный", - заявил Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности, комментируя ситуацию с метеозондами.